نفط الوسط في بطولة دولية للصالات بدعوة اماراتية

شفق نيوز/ اعلنت الهيأة الادارية لنادي نفط الوسط، يوم الاثنين، عن مشاركة فريق صالات النادي في بطولة دولية ودية للاندية بكرة الصالات التي تنظمها الإمارات الشهر الحالي.

وقال مصطفى محمد جواد عضو ادارة النادي ومشرف صالات نفط الوسط لوكالة شفق نيوز؛ ان الادارة تلقت دعوة من الاتحاد الإماراتي للمشاركة في بطولة تقام لابرز الاندية تقام في دولة الإمارات للمدة من 20 - 28 من الشهر الحالي بمشاركة عشرة اندية من دول مختلفة.

وأضاف جواد؛ أن الدعوة تلقيناها من عبد الملك الجاني رئيس لجنة الصالات والتي ستتحمل الدولة المضيفة كافة النفقات لـ 20 شخص بضمنها تذاكر السفر والاقامة الطعام.

وأشار إلى ان الاختيار جاء في ضوء ما حققه فريق نادي نفط الوسط من نتائج متقدمة في بطولات مختلفة بكرة الصالات، أهمها المركز الثاني في بطولة اندية اسيا.