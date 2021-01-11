سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

نفط الوسط في بطولة دولية للصالات بدعوة اماراتية

Category: ريـاضة

Date: 2021-01-11T10:31:29+0000
نفط الوسط في بطولة دولية للصالات بدعوة اماراتية

شفق نيوز/ اعلنت الهيأة الادارية لنادي نفط الوسط، يوم الاثنين، عن مشاركة فريق صالات النادي في بطولة دولية ودية للاندية بكرة الصالات التي تنظمها الإمارات الشهر الحالي.

وقال مصطفى محمد جواد عضو ادارة النادي ومشرف صالات نفط الوسط لوكالة شفق نيوز؛ ان الادارة تلقت دعوة من الاتحاد الإماراتي للمشاركة في بطولة تقام لابرز الاندية تقام في دولة الإمارات للمدة من 20 - 28 من الشهر الحالي بمشاركة عشرة اندية من دول مختلفة.

وأضاف جواد؛ أن الدعوة تلقيناها من عبد الملك الجاني رئيس لجنة الصالات والتي ستتحمل الدولة المضيفة كافة النفقات لـ 20 شخص بضمنها تذاكر السفر والاقامة الطعام.

وأشار إلى ان الاختيار جاء في ضوء ما حققه فريق نادي نفط الوسط من نتائج متقدمة في بطولات مختلفة بكرة الصالات، أهمها المركز الثاني في بطولة اندية اسيا.

related

سيدات الزوراء يختطفن كأس بطولة بابل الودية الأولى للصالات

Date: 2020-11-24 10:16:14
سيدات الزوراء يختطفن كأس بطولة بابل الودية الأولى للصالات

نفط الوسط ينفرد بالصدارة بعد فوزه على ضيفه النفط

Date: 2020-12-07 15:19:18
نفط الوسط ينفرد بالصدارة بعد فوزه على ضيفه النفط

هزيمة ثقيلة لصالات شهربان في الدوري الممتاز

Date: 2020-11-28 14:52:06
هزيمة ثقيلة لصالات شهربان في الدوري الممتاز

نفط الوسط يتمسك بالصدارة بعد فوزه على نفط البصرة بالدوري الممتاز

Date: 2021-01-01 17:04:19
نفط الوسط يتمسك بالصدارة بعد فوزه على نفط البصرة بالدوري الممتاز

الشرطة في صدارة الصالات وفارق الأهداف يؤخر نفط البصرة عن قمة الترتيب

Date: 2020-11-29 06:06:31
الشرطة في صدارة الصالات وفارق الأهداف يؤخر نفط البصرة عن قمة الترتيب

تحديد موعد إجراء قرعة تصفيات كأس آسيا للصالات

Date: 2019-07-09 19:10:40
تحديد موعد إجراء قرعة تصفيات كأس آسيا للصالات

التطبيعية تعاقب فريق الحشد

Date: 2020-12-13 14:30:41
التطبيعية تعاقب فريق الحشد

اتحاد الكرة الكوردستاني يصدر جملة قرارات وتوصيات جديدة

Date: 2019-10-14 19:13:17
اتحاد الكرة الكوردستاني يصدر جملة قرارات وتوصيات جديدة