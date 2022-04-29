نفط الوسط بطلاً للدوري الممتاز لكرة الصالات (صور)

شفق نيوز / توّجَ فريقُ نفط الوسط ببطولةِ الدوري الممتاز لكرةِ الصالات للموسم (٢٠٢٢/٢٠٢١) بعد المباراةِ التي جمعته مع غاز الجنوب اليوم الجمعة في قاعةِ نادي الاعظمية، فيما تم توزيع جوائز البطولة على مستحقيها.

وجرت المباراة بحضور النائبِ الأول لرئيسِ الاتحادِ العراقيّ لكرةِ القدم علي جبار، وعُضو الاتحاد مُشرف لجنة كرة الصالات والشاطئيّة يحيى زغير، وأعضاء الاتحاد فراس بحر العلوم ومحمد ناصر والامين العام محمد فرحان ورؤساء الهيئات الإداريّة لأنديةِ نفط الوسط والشرطة ومَصافي الوسط وغاز الجنوب.

وجاءَ تتويج نفط الوسط باللقب قبل أربعِ جولاتٍ من نهاية الدوري، فيما جرت مراسمُ التتويج بحضور رئيسِ اللجنة علي عبد الحسين ونائبه زياد شامل، وعددٍ من أعضاء اللجنة.

وحلَ فريق الشرطة بمركزِ الوصيف، في حين جاءَ مصافي الوسط بالمركز الثالث.

وحصلَ لاعب نفط الوسط وليد خالد على كأس هدافِ الدوري، بينما حصدَ علي إياد من فريق الظفر جائزةَ أفضل لاعب واعد، ونالَ زاهر مهدي من الجنسية جائزة أفضل حارس مرمى.

كما حصل حيدر مجيد من نفط الوسط حصلَ على جائزة أفضل لاعب بالدوري، بينما حصدَ مدرب فريق نفط الوسط فاضل بعيوي جائزة أفضل مدرب، ويحيى أسعد من غاز الجنوب نالَ جائزة أفضل لاعب شاب.

كما تم منحُ فريق غاز الجنوب جائزةَ الفريق المثالي، فيما تم تكريم الحكامَ الدوليين الذين أعلنوا اعتزالهم، وهم حسنين عبد الإله وعمار فاضل وعلي فاروق، وتم منحُ جائزة تقديريّة للحكمِ الاتحادي حسين علي.