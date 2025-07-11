نفط الوسط باق في الدوري الممتاز بعد تجاوزه الصوفية

شفق نيوز- بغداد

ضمن فريق نفط الوسط بقائه في الدوري الممتاز لكرة القدم، بعد فوزه اليوم الجمعة، على فريق الصوفية بنتيجة 1-0 في مباراة الـ"بلي اوف".

وجرت المباراة عند الساعة السابعة مساءً في ملعب الشعب الدولي بالعاصمة بغداد.

وانتهى الشوط الاول بالتعادل السلبي من دون أهداف، وفي الشوط الثاني سجل فريق نفط الوسط هدفه في الدقيقة 50 عن طريق سامر محسن.

وبهذا الفوز ضمن مصاف فرق الدوري العراقي الممتاز للموسم الكروي المقبل، اما الصوفية سيلعب في الدرجة الأولى.

وكان فريق نفط الوسط قد احتل المركز الثامن عشر في ترتيب فرق دوري الدرجة الممتازة، بينما احتل فريق الصوفية المركز الثالث في ترتيب فرق اندية الدرجة الأولى.