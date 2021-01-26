نفط الوسط العراقي يفوز على منتخب الإمارات ويتأهل لنهائي بطولة خورفكان للصالات

شفق نيوز/ تأهل فريق نادي نفط الوسط العراقي لكرة الصالات الى المباراة النهائية لبطولة خورفكان الدولية لكرة الصالات المقامة حاليا في دولة الامارات العربية وذلك بعد فوزه اليوم على منتخب الإمارات الوطني 6-3 هدف.

وكان فريق نفط الوسط ممثل اندية العراق لكرة الصالات قد تأهل الى الدور نصف النهائي لبطولة خورفكان الدولية الثانية، بعد فوزه مساء اليوم على دبا الحصن الإماراتي بنتيجة 7 - 0 اهداف.

واستهل نفط الوسط مشواره بخسارة امام البطائح الاماراتي 1 - 3 اهداف، وفي اللقاء الثاني تغلب على الشارقة الاماراتي بنتيجة 6 - 2 اهداف.

ولعب نفط الوسط ضمن المجموعة الثالثة لبطولة خورفكان الدولية الثانية لكرة الصالات الجارية احداثها حالياً في دولة الإمارات العربية.