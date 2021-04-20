نفط الشمال يفوز على الحلة بدوري السلة الممتاز

شفق نيوز/ تمكن فريق نادي نفط الشمال لكرة السلة، يوم الثلاثاء، من تحقيق فوز مهم على فريق نادي الحلة.

وفاز نفط الشمال بفارق 6 نقاط بواقع 89-83، وذلك ضمن مباريات المرحلة الثانية للدوري العراقي الممتاز بكرة السلة.

من جانب اخر، قرر الاتحاد العراقي لكرة السلة إشراك سبع مناطق وهي، هيت، والفلوجة، وبغداد، وكربلاء، وقضاء الهندية، والناصرية، والموصل، بعد انتهاء المرحلة الاولى من منافسات دوري اندية العراق للدرجة الاولى.

كما حدد موعد انطلاق المرحلة الثانية لاندية دوري الدرجة الاولى، بعد عطلة عيد الفطر، فيما ستحدد في وقت لاحق نتائج البطولة بعد المصادقة عليها من قبل الاتحاد العراقي لكرة السلة.