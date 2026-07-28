نفط الشمال يستهل مشاركته في بطولة غرب آسيا للسيدات بمواجهة النصر السعودي

شفق نيوز- بغداد

يستهل فريق نفط الشمال، ممثل العراق، مشواره في النسخة الثالثة من بطولة أندية غرب آسيا لكرة القدم للسيدات بمواجهة فريق النصر السعودي، فيما اختير حكم عراقي للمشاركة في إدارة مباريات البطولة.

وأعلن اتحاد غرب آسيا لكرة القدم جدول مباريات البطولة التي تستضيفها مدينة الزرقاء الأردنية، حيث يلتقي نفط الشمال نظيره النصر السعودي يوم الخميس المقبل الموافق 30 تموز/يوليو الجاري، قبل أن يواجه الهلال السوري في مباراته الثانية يوم السبت الموافق الأول من آب/أغسطس المقبل.

وفي السياق ذاته، سمّى اتحاد غرب آسيا الحكم المساعد الدولي العراقي محمد لؤي صبحي ضمن الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة الاتحاد الأردني وأكاديمية بيروت اللبناني، ضمن منافسات البطولة.

ويأتي اختيار الحكم العراقي تأكيداً لحضور الكوادر التحكيمية العراقية في البطولات الإقليمية، بالتزامن مع مشاركة فريق نفط الشمال ممثلاً لكرة القدم العراقية في منافسات البطولة.