نفط الشمال يتمسك بالصدارة بفوزه على الزوراء في دوري النساء لكرة الصالات

شفق نيوز/ تمكن فريق نفط الشمال من التغلب على نظيره فريق الزوراء بنتيجة 4-1 في المباراة التي أقيمت، اليوم الثلاثاء، على قاعة كركوك ضمن دوري كرة الصالات العراقي النسوي .

وبفوز نفط الشمال تمسك بالصدارة برصيد للنقطة 23 نقطة .

وكان فريق نادي القوة الجوية قد تعادل في الجولة السابقة مع نفط الشمال بهدفين لكل منهما لحساب الجولة الثانية من المرحلة الثانية لمسابقة دوري كرة الصالات النسوي، بينما تعادلن سيدات الزوراء مع سيدات نفط الشمال باربعة اهداف لكل فريق ضمن دوري الصالات الكروي النسوي .