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نفط البصرة يُسمي عبد الوهاب "ابو الهيل" مدرباً لفريقها الكروي

Category: ريـاضة

Date: 2022-07-09T20:48:19+0000
نفط البصرة يُسمي عبد الوهاب "ابو الهيل" مدرباً لفريقها الكروي

شفق نيوز/ اعلنت ادارة نادي نفط البصرة، يوم السبت، عن تسمية المدرب عبد الوهاب "ابو الهيل" مدربا لفريقها الكروي .

وقال المدرب عبد الوهاب ابو الهيل لوكالة شفق نيوز، انه اتفق مع ادارة نادي نفط البصرة على كل بنود العقد، وانه سيعمل على بناء فريق جيد بالموسم المقبل يليق باسم النادي.

واضاف انه سيختار عدداً من اللاعبين الجيدين لضمهم لصفوف الفريق الى جانب نسبة من اللاعبين الذين مثلوا الفريق الموسم الماضي فضلا عن لاعبين محترفين لتشكيل توليفة جيدة لمنافسة فرق الموسم المقبل .

واشار الى انه سيتفق مع الإدارة لاعداد الفريق في معسكر تدريبي وتنظيم مباريات ودية مع فرق سيتم تحديدها لاحقاً بعد تشكيل الفريق وتكامله .

يذكر ان عبد الوهاب ابو الهيل درب فريق نادي زاخو الموسم الماضي وحقق معه نتائج طيبة.

ويحتل نفط البصرة بعد ختام الدوري العراقي الممتاز للموسم 2021-2022 المركز 13 برصيد 46 نقطة .

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