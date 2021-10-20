سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

نفط البصرة يقسو على النجف برباعية في دوري الكرة الممتاز

Category: ريـاضة

Date: 2021-10-20T17:05:29+0000
نفط البصرة يقسو على النجف برباعية في دوري الكرة الممتاز

شفق نيوز/ فاجأ فريق نفط البصرة الجمهور الكروي، مساء اليوم الأربعاء، بمفاجأة من العيار الثقيل فجرها على أرض غزلان البادية فريق النجف، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وضيف ملعب النجف الدولي مباراة واحدة في الساعة الخامسة والربع عصراً، بين فريقي اصحاب الارض النجف وضيفه نفط البصرة، انتهى اللقاء بفوز كبير للفريق البصري بأربعة اهداف مقابل لا شيء للنجف.

واضاف حكم اللقاء مهند قاسم وقتاً اضافياً استمر لمدة ربع ساعة لتوقفات حدثت خلال مجرى المباراة.

وسبق مباراة النجف ونفط البصرة ثلاث مواجهات انتهت بتعادل الطلبة والكهرباء2-2، وفوز فريق نادي الصناعة على فريق نادي نوروز 1-0، وتعادل فريق نادي القاسم مع فريق نفط ميسان  من دون اهداف.

related

الطلبة يبدأ تعاقداته مع لاعبين من السماوة وادارة النجف ترفض استقالة رئيسها

Date: 2021-07-29 13:27:14
الطلبة يبدأ تعاقداته مع لاعبين من السماوة وادارة النجف ترفض استقالة رئيسها

ديربي البصرة ينتهي بالتعادل الايجابي

Date: 2021-03-15 17:35:58
ديربي البصرة ينتهي بالتعادل الايجابي

الطلبة يتعادل مع مضيفه نفط البصرة في دوري الكرة الممتاز

Date: 2021-02-24 14:04:39
الطلبة يتعادل مع مضيفه نفط البصرة في دوري الكرة الممتاز

حكمان عراقيان يقودان مباراة المالديف وبنغلادش

Date: 2021-10-07 09:56:03
حكمان عراقيان يقودان مباراة المالديف وبنغلادش

الزوراء يتصدر المرحلة الاولى لدوري الكرة للشباب

Date: 2021-06-01 17:10:24
الزوراء يتصدر المرحلة الاولى لدوري الكرة للشباب

4 مواجهات في انطلاق الجولة 34 لدوري الكرة الممتاز

Date: 2021-06-29 15:18:37
4 مواجهات في انطلاق الجولة 34 لدوري الكرة الممتاز

تمديد زمن الانتقالات الشتوية للأندية العراقية لساعات

Date: 2021-02-28 15:45:00
تمديد زمن الانتقالات الشتوية للأندية العراقية لساعات

هذه مواعيد انطلاق منافسات الدوري الممتاز وبطولة العراق وكأس السوبر

Date: 2021-08-18 17:05:45
هذه مواعيد انطلاق منافسات الدوري الممتاز وبطولة العراق وكأس السوبر