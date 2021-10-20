نفط البصرة يقسو على النجف برباعية في دوري الكرة الممتاز

شفق نيوز/ فاجأ فريق نفط البصرة الجمهور الكروي، مساء اليوم الأربعاء، بمفاجأة من العيار الثقيل فجرها على أرض غزلان البادية فريق النجف، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وضيف ملعب النجف الدولي مباراة واحدة في الساعة الخامسة والربع عصراً، بين فريقي اصحاب الارض النجف وضيفه نفط البصرة، انتهى اللقاء بفوز كبير للفريق البصري بأربعة اهداف مقابل لا شيء للنجف.

واضاف حكم اللقاء مهند قاسم وقتاً اضافياً استمر لمدة ربع ساعة لتوقفات حدثت خلال مجرى المباراة.

وسبق مباراة النجف ونفط البصرة ثلاث مواجهات انتهت بتعادل الطلبة والكهرباء2-2، وفوز فريق نادي الصناعة على فريق نادي نوروز 1-0، وتعادل فريق نادي القاسم مع فريق نفط ميسان من دون اهداف.