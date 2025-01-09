نفط البصرة يفوز على نوروز بدوري النجوم

شفق نيوز/ فاز فريق نفط البصرة على مضيفه نوروز بنتيجة 2-0 ضمن منافسات الجولة 13 لدوري نجوم العراق لكرة القدم .

المباراة التي جرت في الساعة الخامسة مساءً على ملعب الشعب الدولي، انتهى شوطها الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف.

وفي الشوط الثاني، سجل نفط البصرة هدفه الأول برأسية علي خليل في الدقيقة 60، وسجل إسماعيل اورو هدفا ثانٍ لنفط البصرة في الدقيقة 90+6.

وبهذه النتيجة، رفع فريق نفط البصرة رصيده للنقطة 14 بالمركز 17، وتجمد رصيد نوروز عند النقطة 14 بالمركز 16.