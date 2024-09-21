نفط البصرة يفوز على الكرخ بهدف وحيد في دوري النجوم

شفق نيوز/ فاز فريق نفط البصرة على ضيفه الكرخ، مساء الجمعة، بهدف دون مقابل، ضمن منافسات دوري نجوم العراق لكرة القدم للموسم 2024-2025.

المباراة التي جرت على ملعب الفيحاء بمحافظة البصرة عند الساعة السابعة مساءً، انتهى شوطها الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف، وفي الشوط الثاني سجل نفط البصرة هدف التقدم في الدقيقة 84 عن طريق علي خليل .

وقاد فريق الكرخ المدرب المصري هيثم شعبان، بينما قاد الكرواتي آندريه باناتيش، فريق نفط البصرة .

وتقام مباراتان ضمن المنافسات ذاتها مساء اليوم السبت، تجمع الأولى فريقا النجف وضيفه النفط على ملعب النجف الدولي، بينما تقام الثانية على ملعب الشعب الدولي بين فريقي الشرطة وضيفه الكرمة.