نفط البصرة يفوز بثلاثية نظيفة على أمانة بغداد في دوري نجوم العراق

شفق نيوز/ فاز فريق نادي نفط البصرة على ضيفه فريق نادي أمانة بغداد، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرت المباراة عند الساعة السابعة من مساء اليوم الثلاثاء على ملعب البصرة الدولي.

انتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي من دون أهداف، وفي الشوط الثاني سجل نفط البصرة هدفه الأول في الدقيقة 72 عن طريق اللاعب علاء رعد، وفي الدقيقة 74 عزز نفط البصرة تقدمه بتسجيل هدفٍ ثانٍ عن طريق اللاعب حسام خلف جاد الله، بينما تمكن المحترف جوندرسون دي جاسيس من تسجيل هدفاً ثالثاً لنفط البصرة في الدقيقة 87.