نفط البصرة يعمق جراحات نفط الوسط بدوري النجوم

شفق نيوز/ فاز فريق نفط البصرة على ضيفه نفط الوسط بهدف دون رد، مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 27 لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

المباراة التي جرت على ملعب الميناء في البصرة، انتهى شوطها الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف، وفي الشوط الثاني، سجل نفط البصرة هدفه عند الدقيقة 58 عن طريق اللاعب حسام مالك.

وأدار اللقاء، طاقم تحكيم مؤلف من سجاد خالد حكم ساحة، وحسين قاسم مساعد أول، وصفد صباح مساعد ثان، وحيدر عدوان حكم رابع، وأحمد كاظم حكم "فار".