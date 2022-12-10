نفط البصرة يعادل بطل الدوري الممتاز لكرة القدم

شفق نيوز/ تمكن فريق نادي نفط البصرة من خطف نقطة ثمينة من بطل الموسم السابق فريق الشرطة، مساء اليوم السبت، في ختام الجولة التاسعة من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وانطلقت المباراة في الساعة السادسة والنصف مساء على ملعب الشعب الدولي، وانتهى الشوط الاول بتقدم فريق الشرطة بهدف دون رد لنفط البصرة جاء عن طريق فهد اليوسف بالدقيقة 26.

وفي الشوط الثاني عادل نفط البصرة النتيجة في الدقيقة 58 عن طريق اللاعب علاء رعد.

وشهد اللقاء طرد لاعب الشرطة سجاد جاسم بالدقيقة 55 ليكمل القيثارة اللقاء بعشرة لاعبين.

وبهذه النتيجة رفع الشرطة رصيده للنقطة 13 بالمركز التاسع، ورفع نفط البصرة رصيده للنقطة 11 بالمركز 12.