نفط البصرة يضمن البقاء بدوري نجوم العراق

شفق نيوز/ ضمِنَ فريق نفط البصرة، يوم السبت، بقاءه في دوري نجوم العراق لكرة القدم، بعد فوزه على القاسم 2-1 في مباراة الـ"بلي اوت".

المبارات التي جرت على ملعب دهوك، عند الساعة السابعة والنصف مساءً، انتهى شوطها الأول بتقدم فريق القاسم على نفط البصرة بهدف مقابل لاشيء، جاء عن طريق بيير جيان ماري في الدقيقة 10.

وفي الشوط الثاني، سجل نفط البصرة هدفين عن طريق أثير صالح، في الدقيقة 59، وعلاء رعد في الدقيقة 90، لتنتهي المباراة بفوز نفط البصرة.

وسيواجه فريق البيشمركة فريق القاسم، ليتأهل الفائز منهما إلى دوري نجوم العراق لكرة القدم للموسم 2024-2025 .