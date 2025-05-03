نفط البصرة يضرب موعداً مع الشرطة في نهائي دوري المحترفين لكرة الصالات

شفق نيوز/ تمكن فريق نفط البصرة، يوم السبت، من تحقيق الفوز على فريق دجلة الجامعة بنتيجة ( 6 - 2 ) ضمن سلسلة المبارابات المؤهلة لنهائي دوري المحترفين لكرة الصالات.

وبفوز نفط البصرة، يكون قد بلغ نهائي دوري المحترفين لكرة الصالات للموسم الحالي، وسيواجه منافسه فريق الشرطة بوقت ستحدده لجنة الصالات لاحقاً في المباراة الختامية للموسم 2024 -2025.

وكان نفط البصرة فاز الثلاثاء الماضي في سلسلة المواجهات المؤهلة للمباراة النهائية على دجلة الجامعة بنتيجة ( 4 - 2 ) في مباراةِ الإياب للدور نصف النهائي من منافساتِ PLAYOFF لدوري المُحترفين لكرة الصالات.

وتأهل فريق الشرطة، الى المباراة النهائية لدوري المحترفين لكرة الصالات بعد تعادله الاربعاء الماضي، أمام الموارد المائية ايجابيا بنتيجة 1-1 في مباراة إياب الدور نصف النهائي لمنافسات الـ PLAYOFF لدوري المحترفين للعبة، وسبق للشرطة، وأن تغلب على الموارد المائية في منافسات الدوري مرتين، بينما فاز الموارد المائية على الشرطة بنتيجة 2 - 1 في ذهاب الدور نصف النهائي لمنافسات PLAYOFFلدوري المحترفين لكرة الصالات.