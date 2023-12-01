نفط البصرة يخطف ثلاث نقاط "ثمينة" من مضيفه نفط الوسط بدوري نجوم العراق

شفق نيوز/ تمكن فريق نادي نفط البصرة من تحقيق الفوز على مضيفه نادي نفط الوسط بهدفين دون مقابل في منافسات الجولة السادسة لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرت المباراة في ملعب النجف الدولي عند الساعة السابعة من مساء اليوم الجمعة.

وانتهى الشوط الاول بتقدم نادي نفط البصرة بهدف دون مقابل لنادي نفط الوسط ، جاء الهدف عند الدقيقة 45+7 عن طريق اللاعب حسام خلف جادالله .

وفي الشوط الثاني استمرت النتيجة على حالها حتى الدقائق الاخيرة من انتهاء وقت المباراة ، حيث سجل نفط البصرة هدفه الثاني في الدقيقة 88 عن طريق اثير صالح ، ليعود الى البصرة بثلاث نقاط ثمينة رفعت رصيده للنقطة الثامنة.