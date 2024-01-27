نفط البصرة يحلق بالصدارة بعيداً.. 5 انتصارات وتعادلان في دوري المحترفين لكرة الصالات

شفق نيوز/ جرت، اليوم السبت، سبع مواجهات ضمن منافسات الجولة الـ14 لدوري المحترفين لكرة الصالات.

وانفرد نفط البصرة بالصدارة بعد فوزه على الشرطة، ليصل الى 39 نقطة، وتجمد رصيد الشرطة عند 34 نقطة، محافظاً على المركز الثاني.

بينما رفع نفط الوسط بفوزه اليوم للنقطة 32 نقطة ليحافظ على ترتيبه الثالث في القائمة، بعد فوزه على فريق امانة بغداد بنتيجة 5-3 ليقترب من منافسه الشرطة.

وتعادل فريق القوة الجوية للصالات مع نادي الشرقية ايجابياً بنتيجة 1-1، وفاز فريق الدفاع الجوي على فريق نينوى بنتيجة 8-3، كما فاز فريق غاز الجنوب على فريق بلدية البصرة بنتيجة 5-0.

وفاز فريق الموارد المائية على فريق اليات الشرطة بنتيجة 2-0، وأخيرا تعادل فريق الشباب البصري مع فريق مصافي الوسط بنتيجة 2-2.

يذكر أن أبواب المرحلة الأولى للمنافسة ستغلق يوم الأربعاء المقبل، بلقاء الغريمان بمباراة ديربي تجمع الشرطة وضيفه نفط الوسط في قاعة نادي الشباب.