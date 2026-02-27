نفط البصرة يحقق فوزاً صعباً على الفتوة في دوري النخبة لكرة اليد

شفق نيوز- نينوى

حقق فريق نفط البصرة فوزاً صعباً على نادي الفتوة الموصلي، مساء اليوم الجمعة، في مباراة مؤجلة من المرحلة الأولى من دوري النخبة العراقي لكرة اليد 2025-2026.

وجرت المباراة في قاعة الفتوة المغلقة بمدينة الموصل مركز محافظة نينوى، وانتهت لصالح نفط البصرة بنتيجة 32-31.

وشهد اللقاء ندية وتنافساً حاداً بين الفريقين ولم تحسم النتيجة إلا مع النهاية لصالح نفط البصرة بفارق هدف واحد.

وتقام يوم غد مباراة مؤجلة ثانية من المرحلة الأولى لدوري النخبة لكرة اليد، تجمع فريق ديالى مع ضيفه الجيش، تقام مساء يوم غد السبت في قاعة نادي ديالى.