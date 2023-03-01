نفط البصرة يحقق الفوز على زاخو بالدوري الممتاز

شفق نيوز/ فاز فريق نادي نفط البصرة على ضيفه فريق زاخو، يوم الاربعاء، ضمن منافسات الجولة 19 والاخيرة من المرحلة الاولى للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وجرت المباراة في الساعة الواحدة و45 دقيقة في ملعب الفيحاء بالبصرة.

وسجل نفط البصرة هدفه الأول في الدقيقة الخامسة عبر اللاعب علي خليل، وعاد علي خليل ليسجل الهدف الثاني لنفط البصرة في الدقيقة 21، وفي الدقيقة 32 قلص زاخو النتيجة بتسجيله هدفاً عن طريق اللاعب عمر منصوري من ضربة جزاء، وفي الدقيقة 35 سجل نفط البصرة هدفه الثالث عبر المحترف باترك انجومبي.

وفي الدقيقة 51 من الشوط الثاني سجل زاخو هدفه الثاني عن طريق اللاعب محمد عمر الغنيمي.

ورفع نفط البصرة رصيده للنقطة 27 بالمركز الثامن، وتجمد رصيد فريق زاخو عند النقطة 21 بالمركز الثالث عشر.