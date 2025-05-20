نفط البصرة يتوّج بلقب دوري المحترفين لكرة الصالات

شفق نيوز/ توّج فريق نفط البصرة بلقب دوري المحترفين لكرة الصالات لموسم 2024-2025، بعد فوزه على فريق الشرطة بنتيجة 3-2 في المباراة النهائية الحاسمة.

وأُقيمت المباراة عند الساعة الرابعة من عصر اليوم، في القاعة المغلقة لنادي الشرطة في العاصمة بغداد، وسط حضور جماهيري وتشجيع كبير من أنصار الفريقين.

وكان فريق الشرطة قد أرجأ حسم اللقب في وقت سابق، بعد فوزه على نفط البصرة السبت الماضي بالنتيجة ذاتها (3-2)، ضمن سلسلة مباريات الـ"بلاي أوف" المؤهلة لتحديد بطل الموسم.

وبهذا الفوز، يُحرز نفط البصرة لقبه الثالث على التوالي، بعد تتويجه بالبطولة في الموسمين الماضيين، ليؤكد هيمنته على كرة الصالات العراقية في السنوات الأخيرة.