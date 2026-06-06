نفط البصرة يتوّج بطلاً لدوري كرة الصالات للشباب

شفق نيوز- البصرة

توّج نفط البصرة، يوم السبت، بطلاً لدوري كرة الصالات للشباب بعد فوزه على بلدية البصرة بنتيجة (6 - 2) في اختتام منافسات دوري الشباب للعبة موسم 2025-2026.

وبهذا الفوز، تمكن فريق نفط البصرة من حصد لقب دوري الشباب (تحت 19 عاماً) بعد فوزه المهم بفارق أربعة أهداف.

هذا وحضر المباراة النهائية رئيس الاتحاد الفرعي في البصرة بدر ناصر، ونائب رئيس الاتحاد الفرعي في البصرة امجد محمد، ورئيس لجنة الصالات والشاطئية علي عبد الحسين، ومدرب منتخب الشباب مع ملاكه الفني المساعد علي طالب.