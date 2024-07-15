نفط البصرة يتوّج بطلا لدوري المحترفين لكرة الصالات

شفق نيوز/ أحرز فريقُ نادي نفط البصرة لكُرةِ الصالات، يوم الاثنين، لقبَ دوري المُحترفين العراقيّ للموسم 2023 - 2024.

وجاء تتويج نفط البصرة، بعد فوزه على فريقِ نادي الشرطة بنتيجة (3 - 1) في المباراةِ النهائيّة التي اقيمت اليوم الاثنين في قاعة نادي نفط البصرة.

وحضر المباراة رئيس الاتحادِ العراقيّ لكرة القدم عدنان درجال، وأعضاء المكتب التنفيذيّ للاتحاد يحيى زغير، ومحمد ناصر، والأمين العامّ للاتحاد محمد فرحان، ورئيس لجنة كرة الصالات والشاطئية علي عبد الحسين، ورئيس اللجنة الأمنيّة محمود أبو التمن، ونائب رئيس لجنة الصالات زياد شامل ورئيس الاتحاد الفرعيّ في محافظةِ البصرة بدر ناصر.

وقاد طاقم تحكيميّ إماراتي المباراة النهائيّة لدوري المُحترفين لكُرةِ الصالات والمؤلف من الحكم الدوليّ الإماراتي فهد الحوسني والحكم الدوليّ الإماراتي أحمد الغيص، والحكم الدوليّ عمرو أحمد، وحكم الدرجة الأولى محمد حامد، وحكم الدرجة الأولى حسنين علي كاظم، ومقيّم الحكام مسؤول حكام الصالات الحكم الدوليّ حسنين عبد الإله حميد.