نفط البصرة يتوج بلقب خماسي كرة الصالات لاول مرة بتاريخه

شفق نيوز/ توج فريق نادي نفط البصرة لكرة الصالات، يوم السبت، بلقب الدوري العراقي الممتاز للموسم 2022 - 2023، بعد فوزه في المباراة الختامية على مصافي الوسط البغدادي.

يذكر ان الفوز والتعادل يكفيان مصافي الوسط لاحراز اللقب، بينما الفوز فقط يمنح نفط البصرة التتويج باللقب الاول بتاريخه.

وكان فريق نادي نفط البصرة الرياضي توج بلقب الدوري العراقي الممتاز للشباب للموسم 2022 - 2023، بعد فوزه على شباب مصافي الوسط بخمسة أهدافٍ نظيفة، في المباراة النهائية التي احتضنتها مساء امس الجمعة قاعة نفط البصرة.