نفط البصرة يتوج بطلاً لدوري اتحاد الشركات الرياضي

شفق نيوز/ توج فريق شركة نفط البصرة بكأس دوري العراق للشركات والمؤسسات لكرة الصالات للموسم الرياضي 2023 بعد فوزه على فريق شركة نفط ذي قار بنتيجة 8-3.

وأدار المباراة طاقم تحكيم دولي مؤلف من الحكم الدولي حسن محمد والحكم الدولي راوند فتاح والحكم الدولي هوكار سالار والحكم الاتحادي قصي يوسف والحكم الاتحادي احمد بدر وأشرف على المباراة سلام معروف رئيس لجنة الصالات في محافظة السليمانية.

وجرت المباراة بحضور رئيس الاتحاد علي كريم حسين وعلي جاسم ممثل دائرة التربية البدنية والرياضة قسم الاتحادات الرياضية في وزارة الشباب والرياضة وكروان حمه فرج رئيس الاتحاد الفرعي لاتحاد كرة القدم فرع السليمانية وأحمد فؤاد سلمان رئيس اتحاد الشركات الرياضي فرع كركوك وقاسم محمد نائب رئيس اتحاد الشركات فرع صلاح الدين وممثلي الشركات المشاركة.

وحقق المركز الثاني فريق شركة نفط ذي قار، فيما جاء بالمركز الثالث مناصفة الشركة العامة للاسمنت العراقية، ومديرية بلدية البصرة. بينما كان كأس أفضل فريق في البطولة ، لفريق شركة نفط الشمال، وكأس اللعب النظيف لفريق شركة مصافي الشمال، وكأس الفريق المثابر من حصة فريق شركة مصافي الجنوب ، وكأس افضل لاعب في البطولة ، للاعب حمزة عباس زميط من شركة نفط البصرة، وكأس هداف البطولة من نصيب اللاعب عزت صباح من الشركة العامة للسمنت العراقية.