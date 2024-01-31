نفط البصرة يتمسك بصدارة دوري المحترفين لكرة الصالات في ختام المرحلة الاولى

شفق نيوز/ في ختام المرحلة الأولى من دوري المحترفين العراقي لكرة الصالات التي جرت ، اليوم الاربعاء، تمسك فريق نادي نفط البصرة بصدارة الترتيب برصيد 42 نقطة، بعد تحقيقه الفوز على مضيفه فريق نادي نينوى بنتيجة (4-1).

وتعادل اليوم فريقا الدفاع الجوي والحشد الشعبي إيجابياً بهدف لكل منهما، ضمن الجولة الأخيرة من المرحلة الأولى لدوري المحترفين العراقي لكرة الصالات.

كما فاز نادي الشرطة اليوم على غريمه التقليدي نفط الوسط بنتيجة 7 - 4، ضمن المنافسات ذاتها ليحتفظ بالوصافة بعد انتهاء المرحلة الاولى برصيد 37 نقطة ، وشهد اللقاء حضوراً جماهيرياً كبيرا ، اذ لم تستوعب قاعة نادي الشباب في بغداد عدد الحاضرين.