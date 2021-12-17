نفط البصرة يتفوق على الحلة بدوري السلة الممتاز

شفق نيوز/ تفوق فريق نادي نفط البصرة يوم الجمعة على ضيفه فريق نادي الحلة بنتيجة (70-61) نقطة، وذلك ضمن منافسات الدوري العراقي الممتاز العراقي لكرة السلة بنتيجة (70-61).

وشهدت الفترة الاولى تفوق نادي الحلة بنتيجة (13-12)، لكن اصحاب الارض والجمهور عادوا وبقوة في الفترة الثانية لتنتهي لصالحهم بنتيجة (35-32).

وبقى نادي نفط البصرة متسيداً اللقاء وأنهى الفترة الثالثة والرابعة لصالحه وبنتيجة (61-41) - (70-61)، ليحصل لاعب نادي نفط البصرة جاسم الساعدي على لقب افضل لاعب في المباراة بعد ان سجل 32 نقطة و11 ريباوند و1 اسيست خلال اللقاء.