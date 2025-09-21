نفط البصرة يتغلب على الشباب السوري بكرة اليد ويكتفي بالمركز السابع عربياً

شفق نيوز- البصرة

اختتم فريق نفط البصرة العراقي لكرة اليد، يوم الأحد، مشواره في البطولة العربية لأبطال الدوري بحصوله على المركز السابع.

وجاء ذلك بعد تحقيقه فوزاً صعباً على فريق الشباب السوري بفارق هدف واحد وبنتيجة 41 - 40.

ولعب فريق نفط البصرة منافسات المجموعات، ضمن المجموعة الأولى، بينما لعب فريق الحشد الشعبي في المجموعة الثانية، ووصل إلى نهائي البطولة.

وتقام منافسات البطولة العربية خلال الفترة من 12 إلى 22 أيلول/ سبتمبر الجاري، بمشاركة 11 فريقاً يمثلون نخبة الأندية العربية في لعبة كرة اليد.