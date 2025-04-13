نفط البصرة يبلغ نهائي كأس العراق وشجار يؤجل معرفة هوية المتصدر الثاني

شفق نيوز/ حسم فريق نفط البصرة تأهله إلى المباراة النهائية لبطولة كأس العراق لكرة الصالات، يوم الأحد، وذلك بعد فوزه على نفط الوسط بنتيجة 4 – 2، بينما تأجل حسم هوية الفريق المتاهل الثاني للمباراة النهائية بعد ايقاف مباراة الشرطة والموارد المائية وإلغائها بسبب حدوث شجار.

وقال زياد شامل نائب رئيس لجنة المسابقات، لوكالة شفق نيوز: "لقد تم تاجيل الاعلان عن الفريق الثاني المتاهل الى المباراة النهائية لبطولة كاس العراق بعد الشجار الذي حدث بين مدرب الشرطة اثير جمال وحكم مباراة اليوم الذي حمع فريق الشرطة والموارد المائية".

وأشار شامل، إلى أن اعتراض مدرب الشرطة على هدف الموارد المائية في مرمى الشرطة تحول الى شجار بين مدرب الفريق وحكم اللقاء والذي تطور حتى تقرر الغاء المباراة في شوطه الاول، مضيفاً أن الحالة والتجاوزات التي حدثت في مباراة اليوم سيتم تحويلها الى لجنة الانضباط في اتحاد الكرة لاتخاذ القرار القانوني النهائي بشان ماحدث.

وأكد ان "فريقاً واحداً حسم تأهله اليوم إلى المباراة النهائية، وهو فريق نفط البصرة، بينما لم تتضح هوية الفريق المتأهل الثاني إلا بعد قرار لجنة الانضباط الذي سيصدر في وقت لاحق".

وكانت 4 فرق تأهلت إلى مباريات نصف نهائي بطولة كاس العراق وهي نفط البصرة والشرطة والموارد المائية ونفط الوسط