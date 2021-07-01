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نفط البصرة والنجف يفوزان بالنتيجة ذاتها في الدوري الممتاز

Category: ريـاضة

Date: 2021-07-01T18:52:34+0000
نفط البصرة والنجف يفوزان بالنتيجة ذاتها في الدوري الممتاز

شفق نيوز / أقيمت يوم الخميس، في الساعة السابعة والنصف مساءً مباراتان جمعت نفط البصرة ونقط ميسان، والنجف والصناعات الكهربائية، ضمن منافسات الجولة 34 لدوري الكرة الممتاز .

المباراة التي أقيمت على أرضية ملعب النجف وضيفه الصناعات الكهربائية، انتهت لصالح صاحب الأرض بنتيجة  2-1، إذ سجل الهدف الأول محمود أحمد لصالح لصناعات في الدقيقة 24 من الشوط الأول، وفي الدقيقة 35 عادل النتيجة لاعب النجف كنان عادل، بينما سجل النجف الهدف الثاني في الدقيقة 50 عن طريق ركلة جزاء نفذها بنجاح أحمد لفتة.

إلى ذلك، ضيف ملعب الفيحاء بالبصرة مباراة فريق نفط البصرة وضيفه نفط ميسان، وانتهت أيضاً لصالح صاحب الأرض، بنتيجة 2-1، حيث سجل نفط البصرة هدفه الأول في الدقيقة الخامسة عن طريق بنيامين اكور، وسجل أحمد زامل الهدف الثاني لنفط البصرة بالدقيقة 36، وفي الدقيقة 50 قلص أحمد عبد الوزاق النتيجة بتسجيل هدف وحيد لنفط ميسان.

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