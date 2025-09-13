نفط البصرة والطليعة السوري يتعادلان في بطولة الأندية العربية لكرة اليد

شفق نيوز- بغداد

تعادل نادي نفط البصرة العراقي، يوم الجمعة، مع نادي الطليعة السوري، بنتيجة 27 - 27 في أولى مشاركتهما في بطولة الاندية العربية لكرة اليد .

وتستضيف دولة الكويت البطولة العربية في نسختها الأربعين خلال الفترة 12 أيلول/ سبتمبر، إلى 22 من الشهر ذاته، بمشاركة 11 فريقاً .

ويمثل يد العراق في البطولة العربية للأندية، ناديا نفط البصرة، الذي يلعب بالمجموعة الاولى، والحشد الشعبي الذي يلعب بالمجموعة الثانية .

ويواجه نادي نفط البصرة، يوم غد الاحد، مع نادي الكويت الكويتي في ثاني مواجهاته في البطولة الاندية العربية .

وكانت قرعة البطولة العربية للأندية أبطال الدوري والكأس في نسختها الـ40 التي تستضيفها الكويت، أوقعت نادي نفط البصرة في المجموعة الأولى إلى جانب أندية الكويت الكويتي، والأهلي القطري، وكاظمة الكويتي، والنهضة العماني، والطليعة السوري .