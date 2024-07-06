نفط البصرة والشرطة يضربان موعدا في "نهائي" دوري المحترفين لكرة الصالات

شفق نيوز/ تأهل فريقا الشرطة ونفط البصرة الى المباراة الختامية لدوري المحترفين لكرة الصالات.

وجرت اليوم اليوم السبت مباراتان ضمن إياب الدور نصف النهائي لدوري المحترفين العراقي لكرة الصالات.

وفاز فريق نفط البصرة على ضيفه الموارد المائية بنتيجة 3-1 بعد انسحاب الأخير في الشوط الأول، وكان فريق نفط البصرة فاز في الذهاب بثلاثية نظيفة في المباراة التي جرت في بغداد.

وحصل فريق نفط البصرة على بطاقة المباراة النهائية لدوري المحترفين لكرة الصالات بعد فوزه على فريق الموارد المائية بنتيجة 3-1 في مباراة الإياب للدور نصف النهائي.

وبهذا الفوز، يتأهل نفط البصرة إلى النهائي ليقترب خطوة أخرى من الحفاظ على لقبه.

وفي المباراة الثانية التي جرت في قاعة نادي الشباب في بغداد فاز فريق نادي الشرطة على منافسه نفط الوسط بنتيجة 5-1 ليتأهل الى جانب فريق نفط البصرة الى المباراة النهائية لدوري المحترفين العراقي.

وكان فريق نفط الوسط فاز على الشرطة في ذهاب البطولة التي جرت في النجف.