إنفانتينو يؤكد ترحيب ترمب بمشاركة إيران في المونديال.. وطهران تعلن رفضها

شفق نيوز- واشنطن/ طهران

حسم رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، الجدل بشأن مشاركة منتخب إيران في بطولة كأس العالم 2026 المقامة في الولايات المتحدة، بعد لقائه مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وكتب إنفانتينو على صفحته الرسمية في "إنستغرام": "التقيت هذا المساء بالرئيس ترمب لمناقشة الاستعدادات لبطولة كأس العالم المقبلة، والحماس المتزايد مع اقتراب موعد الانطلاق الذي يفصلنا عنه 93 يوماً فقط".

وأوضح: "تحدثنا أيضاً عن وضع منتخب إيران، وجدد الرئيس ترمب التأكيد على أن المنتخب الإيراني مرحب به للمشاركة في البطولة داخل الولايات المتحدة".

وأضاف رئيس الفيفا: "نحن جميعاً بحاجة إلى حدث مثل كأس العالم ليجمع الناس معاً أكثر من أي وقت مضى، وأشكر الرئيس ترامب على دعمه، حيث أثبت مرة أخرى أن كرة القدم توحد العالم".

في المقابل، أعلنت وزارة الشباب والرياضة الإيرانية، رفض مشاركة المنتخب في البطولة، مؤكدة أن التوترات الإقليمية كانت العامل الحاسم في هذا القرار.

وقال الوزير دنيا مالي: "منذ اغتيال قائدنا، لم يعد لدينا أي شروط للمشاركة في كأس العالم".