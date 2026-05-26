إنفانتينو يهنئ يونس محمود بمناسبة انتخابه رئيساً لاتحاد الكرة العراقي

شفق نيوز- برن

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الثلاثاء، أن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) جياني إنفانتينو نشر تهنئة خاصة، عبر حسابه الرسمي على منصة (إنستغرام)، للكابتن يونس محمود بمناسبة انتخابه رئيساً جديداً للاتحاد العراقي لكرة القدم، وذلك بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وكان (فيفا) قد حدث موقعه الرسمي أمس الاثنين، معلناً عن الهيكل التنظيمي الجديد للاتحاد العراقي لكرة القدم، وذلك بعد فوز يونس محمود برئاسة الاتحاد.

وجاء في البيانات الرسمية المنشورة على الموقع أن يونس محمود، البالغ من العمر 47 عاماً، قد تولى منصب الرئيس، إلى جانب "سرمد عبد الإله" كنائب أول للرئيس، فيما شغل "محمد ناصر" منصب النائب الثاني للرئيس.

وفاز يونس محمود بمنصب رئاسة الاتحاد العراقي لكرة القدم، السبت الماضي، بعد حصوله على 38 صوتاً، مقابل 20 صوتاً للرئيس السابق عدنان درجال، فيما نال المرشح الثالث أياد بنيان صوتاً واحداً.

ويأتي هذا التحديث الرسمي من قبل "فيفا" ليعكس الاعتراف الدولي بالهيكل الإداري الجديد للكرة العراقية، وسط ترقب واسع لمستقبل اللعبة في العراق تحت قيادة الرئيس الجديد، قائد المنتخب الوطني الأسبق.