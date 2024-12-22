إنفانتينو يلتقي درجال ويعد بدعم الكرة العراقية

شفق نيوز/ التقى رئيس الاتحاد الدولي FIFA جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد العراقي عدنان درجال، في الكويت، يوم الأحد، على هامش بطولة كأس خليجي 26.

وبحسب مصدر في اتحاد الكرة، تحدث لوكالة شفق نيوز، فإن "اللقاء استمر مدة نصف ساعة، وعقد على هامش تواجدهما في بطولة كأس الخليج 26، وأكد خلالها إنفانتينو دعمه للكرة العراقية التي يتابع خطوات تطورها".

وحضر جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، حفل افتتاح منافسات النسخة الـ26 من بطولة كأس الخليج في الكويت، مساء يوم امس السبت، بحفل بدأ بكلمة من الشيخ مشعل الأحمد الصباح أمير دولة الكويت للحاضرين في ملعب جابر الأحمد الدولي.