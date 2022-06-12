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إنفانتينو يعزي بوفاة نجم المنتخب العراقي السابق

Category: ريـاضة

Date: 2022-06-12T17:00:23+0000
إنفانتينو يعزي بوفاة نجم المنتخب العراقي السابق

شفق نيوز / بعثَ رئيسُ الاتحاد الدوليّ لكرةِ القدم، جياني إنفانتينو، يوم الأحد، برقيةَ تَعزية إلى وزيرِ الشَباب والرياضة رئيس الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم، عدنان درجال، برحيلِ اللاعب الدوليّ السابق (حيدر عبد الرزاق)، أبدى فيها مُواساته لحادثِ رحيله.

وقالَ إنفانتينو، في رسالته: "أودُ أن أعبر عن أخلَص التَعازِي في وفاةِ اللاعب الدوليّ السابق حيدر عبد الرزاق.. يَبدُو أن الكلماتَ غير كافيةٍ للتعبيرِ عن الحزنِ الذي نشعرُ به في هذه الخسارة.. خلال مسيرتهِ المهنيّة كانَ حيدر عبد الرزاق يُتوج بانتظامٍ في العراق، وكان جزءاً من الفريقِ الوطنيّ الحائز على بطولةِ آسيا 2007، وعلى مُستوى الأنديةِ تمتعَ بمسيرةٍ ناجحةٍ في وطنه، لاسيما مع نادي الطلبة، وفي خارجِ بلده بشكلٍ رئيسيّ في قطر وسوريا ولبنان وأوزبكستان".

وأضاف: "إنه أسطورةٌ لكرةِ القدم العراقيّة بإرثه وانجازاته، وفي شخصيّته الوَدودة وقيادته وشعبيته وصفاته الإنسانيّة التي سوف لن تُنسى وسنفتقدها حقاً.. بالنيابةِ عن المُجتمعِ الدوليّ لكرةِ القدم، أودُ أن أُعرب عن أعمَق تعاطفنا مع الاتحادِ العراقيّ لكرةِ القدم وعائلة حيدر وأصدقائه ومحبيه، وأن أفكارنا معكم دائماً، ونأملُ أن تكون هذه الذكرياتُ وكلماتنا الداعِمة في إحلالِ السَلام والعَزاء في هذا الوقتِ الصعْب".

ونعت الاوساط الرياضية العراقية اللاعب الدولي السابق حيدر عبد الرزاق، الذي فارق الحياة اليوم، متأثرا باصابات بليغة نتيجة تعرضه يوم الثلاثاء (31 أيار)، لاعتداء من مجهولين باحدى مناطق العاصمة.

وأبلغ مصدر أمني في حينها وكالة شفق نيوز، أن "خمسة أشخاص بعضهم مسلحين بأنابيب معدنية (بوري) هاجموا اللاعب حيدر عبد الرزاق في منطقة القادسية وسط بغداد، ومازال سبب الاعتداء مجهولاً حتى الآن.

يشار إلى أن اللاعب حيدر عبد الرزاق كان ضمن تشكيلة المنتخب العراقي لكرة القدم الذي فاز بكأس آسيا عام 2007، كما أنه لعب للعديد من الفرق الكروية العراقية، واحترف في عدد من الفرق العربية.

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