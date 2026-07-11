إنفانتينو يشكر مصر ويتطلع لتوسيع كأس العالم إلى 64 منتخباً

شفق نيوز- متابعة

وجه رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" السويسري جياني إنفانتينو، يوم السبت، رسالة خاصة إلى منتخب مصر بعد انتهاء مشواره في بطولة كأس العالم 2026، في حين أعرب عن تطلعه إلى توسيع عدد المنتخبات المشاركة في المونديال للرجال ليصل إلى 64 منتخباً.

وكتب إنفانتينو (56 عاماً) عبر حسابه في "إنستغرام" مخاطباً منتخب مصر: "شكراً لكم.. ستظل نسخة كأس العالم هذه تحتل مكانة خاصة للغاية في تاريخ كرة القدم المصرية، ظهور أول في الأدوار الإقصائية، وأول فوز في دور المجموعات.. لقد كانت رحلة ألهمت الجماهير في الوطن وحول العالم".

وأكمل أن "الذكريات التي صنعت هذا الصيف ستبقى محفورة في أذهان عشاق كرة القدم المصرية لفترة طويلة قادمة".

وودع "الفراعنة" منافسات المونديال من دور الـ16 بعد خسارة درامية أمام الأرجنتين بنتيجة 2-3.

إلى ذلك، نقل موقع "بلو سبورت" السويسري عن إنفانتينو قوله إنه "يجب السماح للعالم أجمع بالحلم بكأس العالم وليس أوروبا وأميركا الجنوبية فقط".

وأضاف: "يمكنك أن ترى أن جودة الفرق بشكل عام عالية للغاية وتصبح أعلى فأعلى فأعلى في جميع أنحاء العالم"، واصفاً التوسع الحالي بأنه "نجاح كبير".

وشهدت نسخة عام 2026 الحالية زيادة عدد المنتخبات المشاركة من 32 إلى 48 فريقاً، لكن الحسابات الرقمية لهذا النظام تسببت في تأهل ثمانية منتخبات من أصحاب المركز الثالث في دور المجموعات إلى دور الـ32 الجديد.

ولن يعني الانتقال إلى نظام الـ64 منتخباً خوض المزيد من المباريات لكل فريق، بل سيعيد إرساء فكرة تأهل أول فريقين فقط من كل مجموعة إلى الأدوار الإقصائية.

يشار إلى أن التوسيع الحالي تسبب في خوض رقم قياسي بلغ 104 مباريات على مدار خمسة أسابيع، في حين سيتطلب نظام الـ 64 منتخباً خوض 128 مباراة في البطولة.

ومن المقرر أن تقام نسخة عام 2030 في إسبانيا والبرتغال والمغرب، حيث طرح المسؤولون في أميركا الجنوبية بالفعل فكرة الـ64 منتخباً.