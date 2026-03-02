إنفانتينو يتدخل لضمان مشاركة إيران في كأس العالم 2026

شفق نيوز- طهران

أفادت مصادر مطلعة، يوم الاثنين، بأن منتخب إيران سيواصل مشاركته في نهائيات كأس العالم 2026، بعد تدخل شخصي من رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، لحسم الجدل القائم بشأن مشاركة المنتخب الإيراني.

وبحسب المعطيات، فقد أجرى إنفانتينو اتصالات مباشرة مع الاتحاد الإيراني لكرة القدم، أسفرت عن الحصول على موافقة مبدئية تضمن بقاء المنتخب في البطولة.

وطرح رئيس فيفا عدة مقترحات عملية، من بينها "إقامة مباريات إيران في دور المجموعات داخل المكسيك وكندا بدلاً من الولايات المتحدة"، كما تنص المقترحات على أنه "في حال تأهل المنتخب الإيراني إلى الأدوار الإقصائية، ستقام مبارياته أيضاً في المكسيك أو كندا، بما يضمن سير البطولة دون تعقيدات تنظيمية".

وأكد إنفانتينو، في الوقت ذاته حرصه على عدم "مصادرة حق المنتخب في المشاركة"، مشدداً على أن أي "انسحاب قد يعرض الاتحاد الإيراني لعقوبات كبيرة وفق لوائح الاتحاد الدولي".

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد أعلن في وقت سابق مواعيد مباريات كأس العالم 2026، المقررة إقامتها في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، حيث تنطلق البطولة في 13 حزيران/ يونيو 2026 وتستمر حتى 19 تموز/يوليو من العام نفسه، على أن تقام المباراة النهائية على ملعب ميتلايف في الولايات المتحدة.

وذكرت تقارير، أن "إيران كانت من المقرر أن تلعب مباريات مجموعتها الثلاث على أراضي الولايات المتحدة، التي تعتبرها (بلداً عدواً)، ما يثير عراقيل كبيرة مثل قضايا تأشيرات الدخول والضمانات الأمنية".

وأضاف أن "إيران، التي تحتل المرتبة 20 في تصنيف الفيفا وواحدة من أقوى الفرق في آسيا، كانت تتجه نحو عدم المشاركة، في حين يراقب العالم من سيطالب بموقعها الذي قد يصبح شاغراً في المجموعة (ج)، والتي تضم أيضاً نيوزيلندا وبلجيكا ومصر، حيث كانت لديها فرصة كبيرة للتقدم إلى الدور الـ16، ما جعل خيبة الأمل أكبر".