إنفانتينو يبارك فوز العراق بكأس ملك تايلاند

شفق نيوز / بارك رئيسُ الاتحاد الدوليّ لكُرةِ القدم (FIFA) "جيّاني إنفانتينو"، يوم الاثنين، فوزَ المنتخب العراقي لكرة القدم، بلقبِ النُسخة الـ (49) من بُطولةِ كأس ملك تايلاند لعام 2023.

وهنأ إنفانتينو، عبر حسابه الشخصيّ في موقع (انستغرام)، القائمين على تَنظيمِ هذه البُطولةِ "العريقة" والمُشاركين فيها، لبنان والهند والعراق، إضافةً إلى تايلاند.

وفاز المنتخب العراقي، بلقبِ كأس ملك تايلاند إثر تغلبه على مُنظمِ البطولة منتخب تايلاند، بركلات الترجيح (5-4) بعد تعادل المنتخبين في الوقت الأصليّ بهدفين لكل منهما.