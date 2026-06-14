إنفانتينو: نتمنى عودة تاريخية مشرفة للعراق إلى كأس العالم

شفق نيوز- متابعة

التقى رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم يونس محمود، يوم الأحد، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو، على هامش نهائيات كأس العالم 2026 المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وقال إنفانتينو، خلال اللقاء، بحسب بيان للاتحاد العراقي ورد لوكالة شفق نيوز، إنه سعيد بلقاء رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم يونس محمود، مقدماً التهنئة له بمناسبة انتخابه رئيساً للاتحاد، ومتمنياً له التوفيق والنجاح في مهامه.

وأضاف رئيس الفيفا أنه يتمنى لمنتخب العراق التوفيق في رحلته نحو كأس العالم 2026، بعد نحو أربعة عقود من الغياب عن البطولة، معرباً عن أمله في أن تكون العودة "تاريخية" ومليئة بلحظات مميزة تلهم جيلاً جديداً من مشجعي كرة القدم العراقية.

من جانبه، قدم يونس محمود الشكر لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم على اللقاء والإشادة.