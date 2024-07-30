نفاد تذاكر مباراة العراق والمغرب قبل 24 ساعة من انطلاقها

شفق نيوز/ يشهد اليوم الثلاثاء، مباريات قوية ومثيرة على مستوى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 ، بالإضافة لمواجهة مصيرية حاسمة للمنتخب الاولمبي العراقي امام المغربي التي ستشهد اقبالا جماهيريا غير مسبوق وذلك بعد نفاذ تذاكر الدخول قبل 24 ساعة من بدء اللقاء سيما الجمهور المغربي الذي يتواجد بأعداد كبيرة في فرنسا.

‏وتقام مباراتان عند 4:00 عصراً؛ الأولى تجمع إسبانيا ومصر على ملعب ماتموت أتلانتيك، وتقام المباراة الثانية بين فريق الدومينيكان وأوزبكستان على ملعب بارك دي برانس.

‏وتقام عند 6:00 من مساء اليوم مباراتان تجمع الأولى العراق والمغرب على ملعب نيس والأرجنتين يواجه أوكرانيا على ملعب ليون.

‏وتقام مباراتان عند 8:00 مساء تجمع الأولى نيوزلندا وفرنسا على ملعب فيندوروم، أما الثانية تجمع منتخب أمريكا ومنتخب غانا على ملعب جيفروي جيتشارد.

‏وتقام مباراة عند 10:00 مساء تجمع باراغواي ومالي تقام على ملعب بارك دي برانس.