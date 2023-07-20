نعيم صدام: نأمل أن يكون لاعبنا علي جاسم اسماً مهماً في الدوري التركي

شفق نيوز/ أعرب عضو إدارة نادي الكهرباء الرياضي، نعيم صدام، يوم الخميس، أن يكون لاعب الفريق الكروي للنادي والمنتخب العراقي للشباب علي جاسم اسماً مهماً مع فريقه الجديد انطاليا سبورت التركي.

وقال صدام لوكالة شفق نيوز، انه "تم اليوم توقيع عقد لاعب المنتخب العراقي علي جاسم وتقديمه رسمياً لوسائل الاعلام التركية كلاعب ضمن صفوف انطاليا سبورت التركي الناشط في الدوري التركي الممتاز".

واضاف "اللاعب نجح في الاختبارات الطبية واللياقة البدنية واجتازها بنجاح قبل التعاقد الرسمي معه لثلاثة مواسم".

وتابع "أملنا كبير بلاعب المنتخب العراقي الذي برز نجمه من خلال نادينا الكهرباء، بأن يكون لاعباً مهماً في فريقه الجديد وفي الدوري التركي الممتاز".

وكان علي جاسم قد ذكر في تصريح لموقع نادي انطاليا سبورت التركي، قائلا "لقد جئت إلى نادي أنطاليا وجمهوره الكبير من أجل تحقيق الإنجازات والألقاب، نسير بخطى واثقة نحو القمة، حان الآن وقت لون الأحمر والأبيض".