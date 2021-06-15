نعيم صدام: منتخب ايران تطور كثيراً ولقاء اليوم قمة آسيوية

شفق نيوز/ أكد عضو اتحاد الكرة العراقي السابق نعيم صدام، يوم الثلاثاء، أن مباراة القمة الاسيوية بين منتخبي العراق وايران له خصوصية على مستوى المنطقة، مشيراً إلى أنها المباراة الأقوى في آسيا.

وقال صدام لوكالة شفق نيوز، إن منتخب ايران تطور كثيراً عن آخر لقاء جمعنا بهم في الاردن ضمن المنافسات ذاتها.

وأشاد صدام، وهو لاعب سابق في المنتخب العراقي، بتصريحات مدرب المنتخب الحالي كاتانيتش التي سبقت مباراة العراق وايران واصفاً اياها بـ" الموفقة والمتزنة".

ولفت إلى أن الوصول الى كاس العالم بحاجة لتظافر الجهود ودعم الدولة بغية تحقيق الهدف الاسمى.

ويلاقي المنتخب الوطني العراقي نظيره الإيراني اليوم الثلاثاء في ملعب المحرق بالبحرين في الساعة السابعة والنصف مساءً بطموح صدارة المجموعة الثالثة للتصفيات الآسيوية المزدوجة.