"نعش" ريال مدريد يجوب شوارع كركوك بعد الكلاسيكو

شفق نيوز/ شهدت مدينة كركوك، مساء يوم الأحد، أجواء استثنائية عقب فوز برشلونة على غريمه ريال مدريد بأربعة أهداف، في مباراة الكلاسيكو.

مشجعو برشلونة خرجوا إلى شوارع المدينة في احتفالات صاخبة، تخللتها أهازيج وأبرزها مشهد طواف "نعش رمزي" مغطى بعلم ريال مدريد، جابوا به شوارع المدينة في تعبير ساخر عن الهزيمة الثقيلة التي تلقاها الفريق الملكي.

في المقابل، عبّر مشجعو ريال مدريد عن غضبهم الشديد، وسجلت المحافظة حالات تكسير لسبع شاشات تلفاز على الأقل.

وقال عبدالله خالد، أحد مشجعي برشلونة، لوكالة شفق نيوز: "لقد كان جنونًا حقيقيًا... مشجعو الريال كسروا شاشاتهم بعد الهدف الرابع، لم يتقبلوا الخسارة".

وتابع أن "مشجعي فريق برشلونة قاموا برفع تابوت رمزي لنعش فريق ريال مدريد الذي أكمل عامه بالخسارات مع العملاق فريق برشلونة".

من جهته، قال سوران محمود، وهو مشجع مدريدي، لوكالة شفق نيوز: "لم نكن نتوقع هذه الخسارة القاسية، إنها ليلة حزينة لكل مدريدي"، كما أضاف مشجع آخر يُدعى أبو وسام عباس: "المباراة كانت كارثة، ولا نعرف متى يتوقف نزيف الخسارات".

وتبقى مباريات الكلاسيكو مناسبة يتجاوز فيها التفاعل الجماهيري حدود الملاعب، لتتحول إلى حدث اجتماعي يترك أثره في الشارع الكروي العراقي.