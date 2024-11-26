أنظار أوروبا وآسيا تتوجه ليوم رياضي مميز.. موعد المباريات والقنوات الناقلة

شفق نيوز/ يشهد اليوم الثلاثاء جملة من المباريات المهمة في مختلف الملاعب والمسابقات.

في دوري أبطال أوروبا، يلتقي بايرن ميونيخ نظيره باريس سان جيرمان، ويستضيف مانشستر سيتي فريق فينورد روتردام، وستكون الأنظار أيضاً على مباراة إنتر ميلان أمام لايبزيغ وبرشلونة عندما يلتقي ستاد بريست.

وفي دوري أبطال آسيا للنخبة، فيخوض السد مواجهة مرتقبة أمام الهلال، بينما يتواجه الشرطة والوصل. وتشهد البطولة أيضاً لقاءات أخرى من بينها مواجهة شاندونغ تايشان ضد جوهور دارول تاكزيم.

موعد مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 والقنوات الناقلة

سبارتا براغ ضد أتلتيكو مدريد

الساعة: 8.45 مساء بتوقيت بغداد.

القناة الناقلة: بي إن سبورت 4

سلوفان براتيسلافا ضد ميلان

الساعة: 8.45 مساء بتوقيت بغداد.

القناة الناقلة: بي إن سبورت 3

مانشستر سيتي ضد فينورد روتردام

الساعة: 11 مساء بتوقيت بغداد

القناة الناقلة: بي إن سبورت 4

انتر ميلان ضد لايبزيغ

الساعة: 11 مساء بتوقيت بغداد

القناة الناقلة: بي إن سبورت 6

بايرن ميونيخ ضد باريس سان جيرمان

الساعة: 11 مساء بتوقيت بغداد

القناة الناقلة: بي إن سبورت 1

برشلونة ضد ستاد بريست

الساعة: 11 مساء بتوقيت بغداد

القناة الناقلة: بي إن سبورت 3

باير ليفركوزن ضد ريد بول سالزبورج

الساعة: 11 مساء بتوقيت بغداد

القناة الناقلة: بي إن سبورت 7

يونج بويز ضد أتلانتا

الساعة: 11 مساء بتوقيت بغداد

القناة الناقلة: بي إن سبورت 8

سبورتينج لشبونة ضد آرسنال

الساعة: 11 مساء بتوقيت بغداد

القناة الناقلة: بي إن سبورت 5

موعد مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 والقنوات الناقلة

السد ضد الهلال

الساعة: 7 مساء بتوقيت بغداد

القناة الناقلة: bein AFC + الكاس 9 SSC+

الشرطة ضد الوصل

الساعة: 7 مساء بتوقيت بغداد

القناة الناقلة: bein AFC1 + الكاس 9