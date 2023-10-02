أنظار العراقيين ترنو لقبضتي علي قاسم في حلبة هانزو

شفق نيوز/ يواجه الملاكم العراقي الشاب علي قاسم حمدان عند الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم غد الثلاثاء بتوقيت الصين منافسه من الصين تايبيه الملاكم لاي سي وذلك في الدور نصف النهائي لوزن 63 كجم للرجال ضمن فعاليات دورة الالعاب الاسيوية بنسختها التاسعة عشرة، والمتواصلة أحداثها بمدينة هانغتشو الصينية.

وكان قاسم قد تأهل الى الدور قبل النهائي بعد فوزه على نظيره الملاكم القرغيزستاني آسكات كولت باييف فيما كان خصمه لاي سي قد أقصى الملاكم الصيني المرشح بقوة لذهبية هذا الوزن، بالدور ربع النهائي قالباً توقعات المراقبين والمتابعين.

ويتطلع البطل العراقي الصاعد علي قاسم للفوز بنزال يوم غد الثلاثاء أملاً في نيل بطاقة التأهل المباشر إلى نهائيات الملاكمة لدورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024.

وفي بحيرة بويانغ للألعاب المائية الأولمبية خابت آمال حصول اتحاد الكانوي على وسام بعد أن حل لاعبنا سليمان احمد السامرائي بالمركز السادس من بين تسعة زوارق تسابقت للوصول لخط النهاية بحثاً عن ثلاثة أوسمة في منافسة 1000 متر، فيما حل فريق الزوجي المؤلف من احمد قيس ووائل خالد، في منافسة 500 متر بالمركز الأخير من بين تسعة زوارق.

وفي ميدان القوس والسهم بمدينة فويانغ أيضاً لم يكن الحال بأفضل من بحيرتها، حيث غادر ثنائي القوس المركب فاطمة سعد وزميلها إسحاق إبراهيم منافسات الزوجي المختلط من الدور الأول بالخسارة أمام ثنائي الصين تايبيه جين به وشانغ سو بنتيجة 152 - 158، فيما غادرت فاطمة سباق فردي القوس المركب للنساء بدور الستة عشر بخسارتها من منافستها الهندية فينام جيس مثلما خسر أيضاً زميلها إسحاق إبراهيم أمام نظيره الايراني بالدور ذاته بنتيجة 142 – 145.

وبصدد ذلك بين رئيس الاتحاد العراقي للقوس والسهم سعد المشهداني، وفق بيان صدر عن الاولمبية العراقية، ورد الى وكالة شفق نيوز، أن "وصول فاطمة سعد وزميلها إسحاق ابراهيم للدور ثمن النهائي لم يتمكن منه كل اللاعبين العرب المشاركين في منافسات القوس المركب".

وأبدت اللاعبة فاطمة سعد ألمها لعدم تمكنها من المضي لأبعد مما وصلت في منافسات القوس والسهم بدورة ألعاب هانغتشو حيث قالت، وفق البيان، "لقد حالت مواجهتي لاعبات من ذوات الخبرة والتصنيف الدولي العالي في الأدوار الأولى دون تمكّني من تحقيق النتيجة التي ترضي طموحي وتسعد جماهير المتابعين".

ومن المؤمل أن يدخل فريق التتابع العراقي 4 x 400 عند الساعة التاسعة وأربعين دقيقة من صباح يوم غد الثلاثاء منافسات الدور التمهيدي الأول في ميدان عروس الألعاب بملعب هانزو الأولمبي حيث يسعى العداؤون طه حسين ياسين وياسر علي محمد ومحمد عبدالرضا جنجون ومحمد الباقر إياد لتحقيق حلم يضاهي بريق النحاس في آسياد بانكوك 1978 يوم فاز رباعي التتابع العراقي المؤلف من العدائين طالب فيصل، وفاهم عبدالسادة، وعباس لعيبي، وحسن كاظم بنحاس المنافسة ذاتها.