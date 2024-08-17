إنطلاق دوري النساء العراقي لكرة اليد مطلع ايلول

شفق نيوز/ ‏تنطلق يوم الخامس من أيلول/سبتمبر المقبل منافسات الدوري العراقي النسوي لكرة اليد بمشاركة اندية بغداد والمحافظات العراقية .

‏وقال رئيس الاتحاد العراقي لكرة اليد أحمد رياض ‏لشفق نيوز، ان لجنة المسابقات في الاتحاد اشترطت على الاندية التي أعلنت مشاركتها في الدوري النسوي والاندية التي ترغب بالاشتراك ارسال كتاب بالمشاركة إلى اللجنة.

وأضاف أن، اللجنة حددت يوم 25 من الشهر الجاري آخر موعد لتسلم كتب المشاركة، مشيرا إلى أن المؤتمر الفني للبطولة سيعقد يوم الأحد الموافق الأول من شهر أيلول المقبل في مقر الاتحاد لمناقشة آلية منافسات الدوري.

يذكر أن فريق فتاة كركوك لكرة اليد النسوية توج بلقب الدوري العراقي بعد فوزه في المباراة الختامية على فريق نادي أربيل الذي حل ثانياً وجاء فريق فتاة اربيل بالمركز الثالث.