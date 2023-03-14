إنطلاق بطولتي العراق الدولية وغرب آسيا لكرة الطاولة في السليمانية

شفق نيوز/ إنطلقت بطولتا (العراق الدولية)، و(غرب آسيا) للشباب والناشئين والبراعم المؤهلة للنهائيات الآسيوية لكرة الطاولة للجنسين في مدينة السليمانية في اقليم كوردستان.

وتستمر المنافسات لسبعة أيام بمشاركة 150 لاعباً ولاعبة يمثلون عشرين بلداً، مصر والسعودية والبحرين والإمارات وعمان وقطر والكويت وفلسطين وسوريا ولبنان والأردن وإيران وتايوان وأميركا والجيك والهند وباكستان وبلجيكا والسويد، بالإضافة للبلد المنظم العراق.

وأكد رئيس الاتحاد العراقي للطاولة الدكتور هيرده رؤوف في حديث ورد لوكالة شفق نيوز أن كل الترتيبات الفنية والادارية لإقامة منافسات البطولتين أعدت من اللجان المكلفة بجهد عال لاخراجها بالصورة التي تليق باهميتها.

وأضاف قائلاًان البطولتين ستشكلان خطوة مطلوبة في صقل اللاعبين العراقيين وتطوير مستوياتهم لافتا الى أن احتضان العراق للبطولات العربية والاقليمية والقارية يجري بدعم أولمبي وحكومي سعياً لاستعادة العراق لحجمه ومكانته الرياضية.

من جانبه أعرب رئيس الاتحاد العربي لكرة الطاولة السوري بسام خليل عن سعادته في إحتضان السليمانية تجمعاً عربياً وعالمياً لأبطال الطاولة، مضيفاً ان تواجد المنتخبات الشقيقة والصديقة دليل على المكانة الدولية والسمعة الرياضية التي يتميز بها العراق الشقيق.

وأكد خليل ثقته بالاستعدادات التي هيأها الاتحاد العراقي اللعبة لإظهار البطولة بما يليق بمكانة العراق، مشيراً الى ان الهدف الأول من تنظيم البطولتين في العراق هو لتطوير اللعبة في البلد الشقيق وتوجيه الانظار إليه.