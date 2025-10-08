إنطلاق الملحق الآسيوي لمونديال 2026.. والعراق يواجه إندونيسيا بلقاء مصيري السبت

شفق نيوز- الرياض

تنطلق، اليوم الأربعاء، مواجهات الملحق الآسيوي لكرة القدم المؤهلة لكأس العالم 2026، حيث تستضيف مباريات الملحق الآسيوي المملكة العربية السعودية وقطر .

وتقام المباراة الأولي بين عمان وقطر ضمن مباريات الجولة الأولي للمجموعة الاولى من منافسات ملحق آسيا، وتنطلق المباراة في تمام السادسة مساءً على أرضية ملعب جاسم بن حمد.

فيما تقام المباراة الثانية، بين منتخبي السعودية واندونيسيا، ضمن المنافسات ذاتها في المجموعة الثانية، وتقام المباراة على أرضية ملعب الإنماء، في تمام الـ8:15 مساء.

بينما يواجه المنتخب الوطني العراقي نظيره الاندونيسي في اولى مبارياته في المجموعة الثانية يوم السبت المقبل، في مباراة لا بديل فيها عن الفوز من أجل تعزيز حظوظه في التأهل قبل مواجهة السعودية يوم 14 تشرين الأول/ أكتوبر.

وتقام المباراة عند الساعة العاشرة والنصف مساءً على ملعب الإنماء - الجوهرة المشعة.

ويواجه منتخب العراق نظيره السعودي في لقاء حاسم يوم الثلاثاء المقبل الموافق 14 من تشرين الأول/ أكتوبر في الساعة الـ 9:45 مساءً على نفس الملعب.

وينص نظام الملحق الآسيوي على تأهل متصدري المجموعتين مباشرة إلى كأس العالم 2026، في حين يتقابل صاحبا الوصافة، ذهاباً وإياباً ليتأهل الفائز منهما، إلى ملحق بين القارات، سيلعب في آذار/ مارس المقبل، لتحديد آخر منتخبين متأهلين إلى المونديال.

وحجزت 6 منتخبات اسيوية ، مقعدها ببطولة كأس العالم 2026، بشكل رسمي، حتى الآن، وهي: اليابان، أستراليا، إيران، أوزبكستان، كوريا الجنوبية، والأردن.