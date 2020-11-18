إنطلاق الجولة الثانية لدوري الصالات

شفق نيوز/ تجري اليوم الأربعاء منافسات الدور الثاني لمنافسات دوري كرة الصالات الممتاز.
وقال شهاب احمد عضو لجنة المسابقات لوكالة شفق نيوز ان تسع مباريات ستقام في الجولة الثانية لدوري الصالات اليوم الاربعاء .
واضاف ان لقاءات الجولة ستقام اليوم الاربعاء بين فرق ، بلدية الناصرية مع نادي الجنوب، وأوروك يواجه مصافي الوسط، وأمانة بغداد مع الميناء البصري، وغاز الجنوب يلاقي الشرطة ، والجيش مع نفط البصرة ، والجنسية يواجه الشرقية والحشد يلاقي نفط الوسط والقوة الجوية يلاقي شهربان ، ومصافي الجنوب يلاقي غاز الشمال .