إنطلاق الجولة الثانية لدوري الصالات

شفق نيوز/ تجري اليوم الأربعاء منافسات الدور الثاني لمنافسات دوري كرة الصالات الممتاز.

وقال شهاب احمد عضو لجنة المسابقات لوكالة شفق نيوز ان تسع مباريات ستقام في الجولة الثانية لدوري الصالات اليوم الاربعاء .

واضاف ان لقاءات الجولة ستقام اليوم الاربعاء بين فرق ، بلدية الناصرية مع نادي الجنوب، وأوروك يواجه مصافي الوسط، وأمانة بغداد مع الميناء البصري، وغاز الجنوب يلاقي الشرطة ، والجيش مع نفط البصرة ، والجنسية يواجه الشرقية والحشد يلاقي نفط الوسط والقوة الجوية يلاقي شهربان ، ومصافي الجنوب يلاقي غاز الشمال .